KLM stelt vluchten naar Dubai en Saudi-Arabië verder uit

AMSTELVEEN (ANP/RTR) - KLM heeft besloten nog langer niet naar Saudi-Arabië en Dubai te vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij heeft woensdag de hervatting van de vluchten uitgesteld tot en met 6 september. Eerder had KLM al gezegd uit veiligheidsoverwegingen tot en met 23 augustus niet te vliegen naar de Saudische steden Riyad en Dammam en naar Dubai.

KLM mijdt de bestemmingen al maanden in verband met de Iranoorlog. Dat er nog steeds serieuze zorgen zijn over de veiligheid bleek dinsdag al toen het ministerie van Buitenlandse Zaken de reisadviezen voor verschillende landen in de regio aanscherpte.

De reisadviezen voor Qatar, Jordanië, Saudi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten zijn inmiddels oranje. Dat betekent dat het ministerie adviseert om er alleen heen te reizen als dat noodzakelijk is. Daarheen op vakantie gaan wordt dus afgeraden. Volgens het ministerie blijft de situatie er onvoorspelbaar en is het er te gevaarlijk.

Luchtruim vermijden

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) raadt maatschappijen al langer aan om het luchtruim boven Bahrein, Koeweit, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Iran, Irak en Libanon te vermijden. Woensdag heeft de organisatie Jordanië aan die lijst toegevoegd, omdat het land net als andere Amerikaanse bondgenoten in de regio doelwit is geworden van Iraanse agressie.

Het is voor Nederlanders nog wel mogelijk om naar het Midden-Oosten te vliegen. Golfmaatschappijen als Emirates en Qatar Airways vliegen nog steeds van Schiphol naar bestemmingen als Dubai en de Qatarese hoofdstad Doha.