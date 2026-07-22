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Franse milieuminister blijft toch aan op verzoek van president

Samenleving
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 12:48
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PARIJS (ANP/AFP) - De Franse milieuminister Monique Barbut blijft op verzoek van president Emmanuel Macron toch aan. Dat meldt haar kantoor aan persbureau AFP. Barbut kondigde woensdagochtend haar ontslag aan op LinkedIn, vanwege meningsverschillen over het gebruik van pesticiden.
Het Franse parlement keurde dinsdag een wetsvoorstel goed waarin twee pesticiden (acetamiprid en flupyradifuron) die schadelijk zijn voor bijen weer zijn toegestaan. Dat noemde Barbut op LinkedIn "één milieutegenslag te veel".
Macron accepteerde het ontslag niet en dus blijft ze, gezien "de noodzaak om actie te ondernemen tegen de gevolgen van klimaatverandering, die ons land ernstig treffen", aldus haar kantoor.
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