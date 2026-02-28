ECONOMIE
KLM-toestel strandt in Dubai door aanvallen op Iran

Economie
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 14:32
anp280226129 1
DUBAI (ANP) - Door de aanvallen op Iran is er in Dubai een KLM-toestel gestrand. Dat vliegtuig was al in Dubai en zou zaterdag terugvliegen naar Nederland. Dat kan nu echter niet. De passagiers hebben van KLM een hotelovernachting aangeboden gekregen, laat een woordvoerster weten na berichtgeving door NH Nieuws.
Om hoeveel passagiers het precies gaat, kan de zegsvrouw niet aangeven. Volgens haar gebeurt het vaker dat er vliegtuigen tijdelijk niet naar Nederland terug kunnen als er opeens vluchten worden geschrapt. Zodra het veilig kan, vliegt het toestel weer terug naar Nederland.
KLM mijdt zaterdag "uit voorzorg" de luchtruimen van Iran, Irak, Israël en diverse landen rond de Perzische Golf. Daardoor vallen de vluchten naar Tel Aviv, Dubai, Riyad en Dammam uit. Door de onzekere situatie is het niet duidelijk welke vluchten zondag wel of niet door kunnen gaan.
In Dubai zijn alle vluchten voorlopig opgeschort door de lokale autoriteiten.
