Zaterdagmiddag Iraanse demonstratie tegen regime op Malieveld

DEN HAAG (ANP) - Iraniërs verzamelen zich zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur op het Malieveld in Den Haag. Dat gebeurt naar aanleiding van de recente aanvallen op het land door Israël en de Verenigde Staten en na de aanhoudende gewelddadigheden en executies van het regime tegen het eigen volk. De Iraanse Nastaran Beik Pourian is ook onderweg en wil "de stem van de Iraanse mensen" laten horen.

"We zijn natuurlijk niet blij met oorlog, maar dit is de enige oplossing nu", zegt Beik Pourian. "We hebben andere landen nodig." Volgens haar zijn de mensen in Iran blij na de aanvallen. In Den Haag wil ze westerse landen oproepen voor Iraniërs op te komen, Iraanse ambassades te sluiten en steun en erkenning te vragen voor de transitie naar een nieuwe Iraanse leider.

"Als dit regime blijft, worden er nog meer mensen gearresteerd en geëxecuteerd." Beik Pourian wijst op de recente arrestatie van kinderen van 13, 16 en 17 jaar. "Ook kinderen worden geëxecuteerd."

Blijdschap en zorgen

Beik Pourians hele familie woont in Iran. Zaterdagochtend heeft ze voor het laatst contact gehad met haar nicht, die haar vertelde dat er naast blijdschap ook zorgen zijn. Rond 09.00 uur werden de Iraanse scholen gesloten en kinderen naar huis gestuurd. Sindsdien heeft Beik Pourian geen contact meer en is het internet daar afgesloten. "Ik krijg geen reactie meer van mensen die ik app."

Het is niet duidelijk hoeveel mensen naar Den Haag gaan, maar Beik Pourian verwacht er heel veel. Ze zegt dat het idee is om een mars te organiseren door de stad, met als verwachte eindtijd 17.00 uur.

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag laat weten de actie op het Malieveld en de mars te faciliteren.

Regio15 meldde dat rond het middaguur een kleine groep tegenstanders van het Iraanse regime demonstreerde bij de ambassade van Iran in Den Haag.