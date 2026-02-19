ECONOMIE
KLM-topvrouw vindt bevriezing havengelden Schiphol niet voldoende

Economie
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 9:25
anp190226072 1
AMSTERDAM (ANP) - KLM-topvrouw Marjan Rintel is niet te spreken over de bevriezing van de havengelden door Schiphol. Rintel had het logischer gevonden als de luchthaven de tarieven de komende jaren had verlaagd. Volgens Rintel is de luchthaven relatief duur en dat heeft gevolgen voor de luchtvaartmaatschappij.
De topvrouw pleit voor een gelijk speelveld. "Wij concurreren met de landen om ons heen, maar passagiers zijn in Nederland in 2027 gemiddeld zo'n 50 procent duurder uit dan in omringende landen. Dat is een gevolg van belastingen, havengelden en vliegbelasting. Passagiers wijken daarom uit naar Düsseldorf en Brussel", stelt Rintel.
Schiphol maakte een week geleden bekend de tarieven de komende jaren gelijk te houden, na meerdere verhogingen van de havengelden, waaronder een verhoging van het tarief van 41 procent vorig jaar. De luchthaven verhoogde de tarieven in 2025, omdat de havengelden volgens de financiële topman van Schiphol lange tijd te laag waren geweest.
