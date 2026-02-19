Tien jaar cel voor Brits echtpaar in Iran

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Een Brits echtpaar heeft in Iran een gevangenisstraf van tien jaar opgelegd gekregen voor spionage, maakte de familie bekend. De Britse regering noemde de uitspraak "afschuwelijk en totaal onverdedigbaar".

Lindsay en Craig Foreman reisden volgens hun familie op motoren over de wereld toen ze vorig jaar werden opgepakt. De Iraanse autoriteiten zeggen dat ze zich voordeden als toeristen, maar ondertussen informatie verzamelden.

Afgelopen oktober vond een proces van drie uur plaats, waarbij het stel zich volgens de familie niet mocht verdedigen. "Wij maken ons grote zorgen over hun welzijn en het gebrek aan transparantie in het juridische proces."

Evin-gevangenis

De Britten zouden nu worden vastgehouden in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. Volgens zoon Joe Bennett zijn ze de dupe van spanningen tussen Iran en westerse landen, zoals de Verenigde Staten.

De Britse regering wil dat de twee worden vrijgelaten en belooft zich daar onvermoeibaar voor te blijven inzetten.