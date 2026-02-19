ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tien jaar cel voor Brits echtpaar in Iran

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 9:39
anp190226073 1
TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Een Brits echtpaar heeft in Iran een gevangenisstraf van tien jaar opgelegd gekregen voor spionage, maakte de familie bekend. De Britse regering noemde de uitspraak "afschuwelijk en totaal onverdedigbaar".
Lindsay en Craig Foreman reisden volgens hun familie op motoren over de wereld toen ze vorig jaar werden opgepakt. De Iraanse autoriteiten zeggen dat ze zich voordeden als toeristen, maar ondertussen informatie verzamelden.
Afgelopen oktober vond een proces van drie uur plaats, waarbij het stel zich volgens de familie niet mocht verdedigen. "Wij maken ons grote zorgen over hun welzijn en het gebrek aan transparantie in het juridische proces."
Evin-gevangenis
De Britten zouden nu worden vastgehouden in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. Volgens zoon Joe Bennett zijn ze de dupe van spanningen tussen Iran en westerse landen, zoals de Verenigde Staten.
De Britse regering wil dat de twee worden vrijgelaten en belooft zich daar onvermoeibaar voor te blijven inzetten.
loading

POPULAIR NIEUWS

00094814172ad5cb751a2e9a2dfe36a1

Bergbeklimmer laat vriendin achter op de berg – ze bevriest dood, opgerold als een slapend kind.

244540346_m

Trump dreigt serieus een (atoom) oorlog te beginnen

ANP-551038786

VS in verval: Na 88 jaar stopt peilingsbureau Gallup met goedkeuringscijfer van president

135310136_m

Als het water zakt bij Groenland, stijgt het gevaar elders

218833819_m

Je onzichtbaar voelen hoeft niet: de regel die echt helpt

ANP-543127823

Werken positieve affirmaties echt? Dit zeggen psychologen

Loading