KLM 'trekt broekriem aan', wil kosten verder terugdringen

AMSTELVEEN (ANP) - KLM wil de kosten de komende tijd verder terugdringen. Dat zeggen topvrouw Marjan Rintel en financieel topman Bas Brouns in een toelichting op de kwartaalresultaten van de luchtvaartmaatschappij. De omzet en operationele winst stegen in de maanden april tot en met juni weliswaar, toch zijn de kosten nog altijd hoog. "Daarmee vinden wij dat de resultaten tegenvallen en dus trekken we de broekriem aan", stelt Rintel.

De resultaten moeten dit jaar met 200 miljoen euro verbeteren, waarvan een deel al is bereikt. Het schrappen van banen is niet aan de orde. In plaats daarvan wil KLM de groei van het aantal ondersteunende functies afremmen. "Maar we blijven wel investeren in vliegtuigen", benadrukt Rintel. "Die moeten namelijk schoner, stiller en zuiniger worden, waarvoor een meerjarenplanning ligt."

De kostenbesparingen zijn niet nieuw, maar de lijst is nu wel langer, stelt Brouns. Air France-KLM kondigde eerder dit jaar al aan in de kosten te willen snijden, nadat het concern over het eerste kwartaal een verlies van bijna een half miljard euro had gerapporteerd.

De kosten liepen vooral op door geopolitieke ontwikkelingen, arbeid, reserveonderdelen en duurdere brandstof voor vliegtuigen. Om de kosten terug te dringen, kijkt KLM nu onder meer naar de investeringen. Het plan voor een nieuw hoofdkantoor voor de luchtvaartmaatschappij wordt op de lange baan geschoven. Verder wordt het toepassen van kunstmatige technologie onderzocht, bijvoorbeeld op ondersteunende afdelingen. Na de zomer worden nog meer maatregelen aangekondigd.