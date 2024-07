Recordbedrag van Europese Investeringsbank naar klimaatprojecten

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Investeringsbank (EIB) heeft vorig jaar 2,7 miljard euro nieuwe financiering toegezegd voor klimaat- en ecologische duurzaamheidsprojecten. Het gaat om projecten die zich richten op het aankunnen van de gevolgen van klimaatverandering. De bank spreekt van een recordbedrag. Het toegezegde financieringsbedrag is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2021, meldt de bank in zijn donderdag verschenen duurzaamheidsjaarverslag.

Via de in 2023 door de EIB gefinancierde projecten wordt de uitstoot van 5,2 miljoen ton koolstofequivalent verminderd. Dat komt volgens de bank overeen met de jaarlijkse koolstofvoetafdruk van ongeveer 520.000 Europese huishoudens.

De investeringen sluiten aan bij de doelstelling van de bank om in 2025 15 procent van zijn financiering te stoppen in klimaatadaptatieprojecten. Daarbij kan worden gedacht aan het verstevigen van dijken en verbreden van rivieren.

"Klimaatverandering is de uitdaging van onze generatie", zegt Ambroise Fayolle, vicevoorzitter van de EIB en verantwoordelijk voor klimaatactie en milieu. "Daarom is klimaatfinanciering een belangrijk onderdeel geworden van de financiering van de EIB-groep, waarmee wordt bijgedragen aan het succes van de groene overgang in Europa."