KLM verhoogt ticketprijs van langeafstandsvluchten met 50 euro

SCHIPHOL (ANP/AFP) - KLM verhoogt de prijzen voor retourtickets van langeafstandsvluchten vanwege de gestegen kerosineprijs met 50 euro. De prijsverhoging geldt sinds woensdag voor Economy Class-stoelen van zowel de Nederlandse luchtvaartmaatschappij als partner Air France. De prijsverhoging geldt volgens een woordvoerster niet voor retourtickets van dochterbedrijf Transavia.

Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de olie- en brandstofprijzen scherp gestegen. De prijs van kerosine, dat voor een belangrijk deel uit die regio komt, ligt ruim 70 procent hoger dan een maand eerder. Luchtvaartmaatschappijen besluiten daarom de kostenverhoging door te berekenen in de ticketprijzen.

Eerder werd al bekend dat KLM de tickets duurder zou maken. Het was alleen nog niet duidelijk hoeveel meer passagiers moeten betalen en voor welke vluchten het geldt. Ook de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS kondigde eerder deze week een tijdelijke prijsverhoging aan.