Leider Iran in eerste verklaring: druk op vijand hoog houden

TEHERAN (ANP/AFP) - De Straat van Hormuz moet volgens de nieuwe hoogste leider van Iran gesloten blijven. De afsluiting van de voor de oliehandel belangrijke zeeroute helpt om de druk op de vijanden van Iran hoog te houden, zei Mojtaba Khamenei in zijn eerste verklaring als nieuwe leider. Hij riep ook op tot eenheid binnen het land en zei dat de dood van mensen die voor Iran gestorven zijn gewroken zal worden.

De verklaring werd voorgelezen op de Iraanse staatstelevisie. Hij was zelf niet in beeld. Sinds hij is verkozen, is hij niet gezien en is ook niet van hem gehoord.

Khamenei zei dat Iran het "verzetsfront" dankbaar is. Hij verwees naar strijders in Jemen, Libanon en Irak die Iran helpen. Volgens de leider wil zijn land vriendschappelijke relaties onderhouden met landen in de regio, al zullen de aanvallen op Amerikaanse bases volgens hem doorgaan. Die moeten volgens hem allemaal dicht.

Het is de eerste toespraak van Mojtaba ​Khamenei sinds hij werd aangewezen als hoogste leider van Iran. Hij volgde zijn vader, ayatollah Ali Khamenei, op. Die werd op 28 februari na 37 jaar als hoogste leider gedood bij Israëlisch-Amerikaanse luchtaanvallen. Die aanvallen waren het begin van de oorlog die inmiddels in grote delen van het Midden-Oosten is uitgebreid.