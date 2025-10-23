KLM verkleint directie om kostenbesparingen

SCHIPHOL (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM verkleint de directie van vijf naar vier leden. Barry ter Voert, die verantwoordelijk was voor onder meer klantbeleving, vertrekt eind dit jaar bij het bedrijf en wordt niet vervangen. Dit past volgens KLM bij het kostenbesparingsprogramma dat gaande is.

De directie gaat bestaan uit topvrouw Marjan Rintel, financieel directeur Bas Brouns, operationeel directeur Maarten Stienen en Miriam Kartman, verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Zij nemen, als de ondernemingsraad ermee instemt, gezamenlijk de taken van Ter Voert over.

Ter Voert begon 29 jaar geleden bij KLM en vervulde verschillende functies, ook bij Air France-KLM. "Zowel bij KLM als bij Air France-KLM wordt Barry gewaardeerd om zijn tomeloze inzet, focus op resultaten en grote betrokkenheid bij het vooropstellen van de klant bij alles wat we doen. Ik wens hem alle goeds en veel succes bij de volgende loopbaanstappen die hij gaat zetten", reageert Rintel.