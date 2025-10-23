Sportraad kritisch over kabinetsplan integriteitscentrum sport

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Sportraad is kritisch op het kabinetsplan voor een nieuw integriteitscentrum in de sport. Veel zaken moeten veel beter worden uitgedacht en uitgewerkt, schrijft de raad aan de regering. Een advies is aangeboden aan demissionair staatssecretaris Judith Tielen voor Jeugd, Preventie en Sport. De sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan.

"We zijn blij met de aandacht voor integere sport en het is goed dat er nu een wetsvoorstel ligt. Desalniettemin begint het integriteitscentrum, als het op basis van deze wet start, met een 2-0 achterstand", aldus voorzitter Tom van 't Hek van de sportraad. "De basis ligt er, maar een aantal zaken moet beter worden uitgedacht."

Toenmalig minister Conny Helder van Sport wilde in het voorjaar van 2023 met spoed een integriteitscentrum oprichten, dat behalve ongewenst gedrag ook zaken rond doping en matchfixing moet afhandelen. Ze zag het als een noodzakelijke stap om tot een veiliger sportklimaat te komen.