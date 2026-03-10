ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

KLM vliegt ook woensdag niet naar Dubai

Economie
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 16:54
anp100326167 1
AMSTELVEEN (ANP) - KLM vliegt ook woensdag niet naar Dubai door het geweld in het Midden-Oosten. Eerder maakte de Nederlandse luchtvaartmaatschappij bekend tot en met dinsdag niet te vliegen naar de stad in de Verenigde Arabische Emiraten.
KLM schrapte vorige week ook vluchten naar Riyad en Dammam in Saudi-Arabië. Woensdag stonden geen vluchten naar die steden gepland. Het is nog niet bekend welke beslissing KLM neemt over de vluchten op de bestemmingen in het Midden-Oosten na woensdag. "We volgen de ontwikkelingen op de voet", meldt de luchtvaartmaatschappij.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

d628128c69579e3e4e8d6ef78494ee55,e0585b67

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis

154266670_m

Multivitamines toch echt goed voor je? Volgens nieuwe studie gaan ze veroudering tegen

GettyImages-2264666530

Trump is klaar met zijn oorlog. Maar hoe stop je?

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

135162033_m

Waarom sommige apparaten niet aan een verlengsnoer mogen

Loading