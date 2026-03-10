AMSTELVEEN (ANP) - KLM vliegt ook woensdag niet naar Dubai door het geweld in het Midden-Oosten. Eerder maakte de Nederlandse luchtvaartmaatschappij bekend tot en met dinsdag niet te vliegen naar de stad in de Verenigde Arabische Emiraten.

KLM schrapte vorige week ook vluchten naar Riyad en Dammam in Saudi-Arabië. Woensdag stonden geen vluchten naar die steden gepland. Het is nog niet bekend welke beslissing KLM neemt over de vluchten op de bestemmingen in het Midden-Oosten na woensdag. "We volgen de ontwikkelingen op de voet", meldt de luchtvaartmaatschappij.