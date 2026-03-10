Geen treinverkeer Sloterdijk-Schiphol door drie wisselstoringen

AMSTERDAM (ANP) - Tussen de stations Amsterdam Sloterdijk en Schiphol rijden er naar verwachting tot in de loop van dinsdagavond geen treinen, meldt ProRail. Tijdens een inspectie zijn bij drie verschillende wissels dezelfde technische problemen ontdekt.

Volgens de spoorbeheerder gaat het in alle gevallen om loszittende spanveren. "Deze onderdelen zorgen ervoor dat de spoorstaven in het wissel op de juiste positie blijven liggen. Om de veiligheid van het treinverkeer te kunnen blijven garanderen, is het treinverkeer tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol tijdelijk stilgelegd", aldus ProRail.

De reparaties worden dinsdagavond uitgevoerd. ProRail verwacht dat de sporen "later op de avond" weer worden vrijgegeven, waarna het treinverkeer kan worden hervat. Reizigers worden aangeraden de reisplanner te checken voor vertrek.