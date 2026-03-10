ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Geen treinverkeer Sloterdijk-Schiphol door drie wisselstoringen

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 16:59
anp100326168 1
AMSTERDAM (ANP) - Tussen de stations Amsterdam Sloterdijk en Schiphol rijden er naar verwachting tot in de loop van dinsdagavond geen treinen, meldt ProRail. Tijdens een inspectie zijn bij drie verschillende wissels dezelfde technische problemen ontdekt.
Volgens de spoorbeheerder gaat het in alle gevallen om loszittende spanveren. "Deze onderdelen zorgen ervoor dat de spoorstaven in het wissel op de juiste positie blijven liggen. Om de veiligheid van het treinverkeer te kunnen blijven garanderen, is het treinverkeer tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol tijdelijk stilgelegd", aldus ProRail.
De reparaties worden dinsdagavond uitgevoerd. ProRail verwacht dat de sporen "later op de avond" weer worden vrijgegeven, waarna het treinverkeer kan worden hervat. Reizigers worden aangeraden de reisplanner te checken voor vertrek.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

d628128c69579e3e4e8d6ef78494ee55,e0585b67

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis

154266670_m

Multivitamines toch echt goed voor je? Volgens nieuwe studie gaan ze veroudering tegen

GettyImages-2264666530

Trump is klaar met zijn oorlog. Maar hoe stop je?

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

135162033_m

Waarom sommige apparaten niet aan een verlengsnoer mogen

Loading