Man (21) opgepakt voor schietincident winkelcentrum Arnhem

door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 16:33
ARNHEM (ANP) - Een 21-jarige man uit Zoetermeer is vorige week woensdag opgepakt in verband met een schietincident in het winkelcentrum Kronenburg in Arnhem, meldt de politie dinsdag. Hierbij raakte op zaterdag 21 februari een omstander lichtgewond.
De politie laat weten dat de rechter-commissaris het voorarrest van de opgepakte verdachte dinsdag met veertien dagen heeft verlengd. Op de dag van het schietincident werd ook al iemand opgepakt. Diegene werd kort daarna weer vrijgelaten en is geen verdachte meer in de zaak.
Het slachtoffer dat lichtgewond raakte was "op het verkeerde moment op de verkeerde plek", liet de politie destijds weten.
Het winkelcentrum ligt in de gelijknamige wijk Kronenburg.
