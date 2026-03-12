ECONOMIE
KLM vliegt tot en met 28 maart niet naar Riyad en Dammam

Economie
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 14:16
AMSTELVEEN (ANP) - KLM gaat tot en met 28 maart niet vliegen naar Riyad en Dammam in Saudi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Daarmee worden vluchten naar die bestemmingen nog langer uitgesteld. Eerder op de dag zei de luchtvaartmaatschappij namelijk nog tot en met zaterdag niet te zullen vliegen naar de Saudische hoofdstad Riyad en de havenstad Dammam aan de Perzische Golf.
"De veiligheid van onze passagiers en medewerkers staat hierbij voorop. We begrijpen dat dit voor onze reizigers ingrijpende gevolgen kan hebben en doen er alles aan om hen zo goed mogelijk te informeren. Passagiers van wie de vlucht is geannuleerd, ontvangen hiervan bericht en kunnen via Mijn Reis hun ticket kosteloos omboeken of een terugbetaling aanvragen", aldus KLM.
KLM geeft aan de situatie in het Midden-Oosten te blijven evalueren en nauw contact te houden met de relevante autoriteiten.
