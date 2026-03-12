Regering VS opent onderzoeken om nieuwe heffingen in te voeren

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering opent onderzoeken naar handelspartners die de weg vrij moeten maken voor nieuwe importheffingen. Het gaat onder andere om een onderzoek naar vermeende oneerlijke handelspraktijken van de Europese Unie. De Verenigde Staten hebben ook China, India, Zuid-Korea en Mexico in het vizier, maakte de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer bekend.

De VS grijpen voor de onderzoeken naar Sectie 301 van een handelswet, die maatregelen tegen oneerlijke handel mogelijk maakt. De Amerikanen zeggen na te willen gaan of structurele overcapaciteit in de maakindustrie van handelspartners voor nadelen zorgt.

De regering-Trump stelde in april vorig jaar forse importheffingen in voor veel handelspartners. Maar het Hooggerechtshof verklaarde die voor een groot deel onrechtmatig, omdat president Donald Trump daarbij zijn bevoegdheden te buiten ging. Het Witte Huis hoopt nu via de onderzoeken nieuwe heffingen in te voeren om de afgeschoten importbelastingen vervangen.