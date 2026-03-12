ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Regering VS opent onderzoeken om nieuwe heffingen in te voeren

Economie
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 14:15
anp120326120 1
WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering opent onderzoeken naar handelspartners die de weg vrij moeten maken voor nieuwe importheffingen. Het gaat onder andere om een onderzoek naar vermeende oneerlijke handelspraktijken van de Europese Unie. De Verenigde Staten hebben ook China, India, Zuid-Korea en Mexico in het vizier, maakte de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer bekend.
De VS grijpen voor de onderzoeken naar Sectie 301 van een handelswet, die maatregelen tegen oneerlijke handel mogelijk maakt. De Amerikanen zeggen na te willen gaan of structurele overcapaciteit in de maakindustrie van handelspartners voor nadelen zorgt.
De regering-Trump stelde in april vorig jaar forse importheffingen in voor veel handelspartners. Maar het Hooggerechtshof verklaarde die voor een groot deel onrechtmatig, omdat president Donald Trump daarbij zijn bevoegdheden te buiten ging. Het Witte Huis hoopt nu via de onderzoeken nieuwe heffingen in te voeren om de afgeschoten importbelastingen vervangen.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (4)

Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

generated-image (5)

NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten

7b85806c3cc47c13c329040a9be7d708,bf730491

Beelden van ordinaire TV-datingshow zetten Noorse kroonprinses Mette-Marit opnieuw in een pijnlijk daglicht

IRANs_0

Olie weer boven de $100 want Iran blijkt op geen stukken na verslagen

GY1YGSsCvn4IwivkNTwdceFGL1aQwUc90xpzWOci

Toren in Dubai en drie schepen in brand door Iraanse drones

ANP-553078668

Zien: Jake Paul met klotsende oksels op podium bij Trump. Gaat Jutta's verloofde de politiek in?

Loading