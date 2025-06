KLM wil met loonbod vakbonden tegemoetkomen

AMSTELVEEN (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM wil met een loonbod de vakbonden tegemoetkomen. KLM zegt de nullijn los te zullen laten en nodigt alle tien vakbonden uit voor een zogenoemd multi-overleg op 2 juli waar over vier cao's gesproken wordt. Dat overleg zal dan gaan over loon en looptijd, twee onderwerpen die voor al deze cao's relevant zijn, aldus KLM.

"We willen ondanks de financiële uitdagingen waar we als KLM voor staan onze collega's tegemoetkomen. We zetten ons in om hier samen met de bonden in goed overleg uit te komen. Juist nu is het belangrijk dat we afspraken maken die goed zijn voor alle collega's en ons bedrijf", zegt hr-directeur Miriam Kartman in een verklaring.

Eerder deze week verbood de rechtbank in Haarlem nog een staking van 24 uur van grondpersoneel van KLM op Schiphol in een loonconflict met vakbonden FNV en CNV.