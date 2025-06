Trump bombardeert Iran opnieuw als land doorgaat met kernwapen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij Iran "absoluut" opnieuw zou bombarderen als uit inlichtingen blijkt dat het land nog steeds uranium kan verrijken tot het geschikt is voor kernwapens.

Hij reageerde tijdens een persconferentie op de vraag of hij nieuwe luchtaanvallen zou overwegen als de bombardementen van vorige week niet succesvol blijken te zijn. De Amerikaanse aanvallen waren bedoeld om de nucleaire ambities van Iran te beëindigen. Volgens Trump is alles weggevaagd. Sommige Amerikaanse media benadrukken dat dat nog niet is vastgesteld.

Volgens Trump is de Iraanse ayatollah Ali Khamenei tot moes geslagen door de Verenigde Staten en Israël. Het zou nu "een geweldig moment" zijn om het conflict te stoppen.