Nederland loopt nog twee medailles achter op vorige Winterspelen

MILAAN (ANP) - Nederland loopt in Milaan en Cortina d'Ampezzo nog twee medailles achter in vergelijking met de vorige Winterspelen van 2022 in Beijing. Na het zilver en brons van de shorttrackbroers Melle en Jens van 't Wout op de 500 meter staat de teller voor TeamNL nu op vijftien plakken.

Sportkoepel NOC*NSF had zichzelf vooraf ten doel gesteld de negatieve trend te doorbreken. Bij de Winterspelen van 2014 in Sotsji braken de Nederlandse sporters met 24 medailles een record. In 2018 in Pyeongchang zakte dat aantal terug naar twintig medailles en in 2022 in Beijing waren het er nog zeventien.

Nederland heeft nog drie dagen om ervoor te zorgen dat de Winterspelen niet voor de derde keer op rij met minder medailles eindigen. Bij het langebaanschaatsen worden de 1500 meter en de massastart, bij zowel de mannen als vrouwen, nog verreden. In het shorttrack heeft TeamNL nog kansen op de 1500 meter voor vrouwen en de aflossingsfinale bij de mannen.