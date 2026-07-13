ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

KLM zoekt alternatieve routes na waarschuwing Houthi's

Economie
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 22:36
anp130726192 1
SCHIPHOL (ANP) - KLM onderzoekt alternatieve routes voor twee geplande vluchten van India naar Amsterdam. De toestellen vliegen normaal gesproken door het Saudische luchtruim, maar de maatschappij bekijkt andere opties om de veiligheid te waarborgen.
De Houthi's in Jemen waarschuwden maandag luchtvaartmaatschappijen om voorlopig niet door het Saudische luchtruim te vliegen. De beweging heeft een aanval op een luchthaven in Saudi-Arabië uitgevoerd als vergeldingsaanval. De Houthi's, die een deel van Jemen onder controle hebben, zeggen dat ze ballistische raketten en drones hebben ingezet bij hun aanval op Abha International Airport.
"KLM volgt de ontwikkelingen in de regio nauwlettend. De veiligheid van onze passagiers en bemanning heeft altijd de hoogste prioriteit. Op dit moment bekijken we de mogelijke impact op ons netwerk", zegt een woordvoerster van KLM. Ze kan nog niet aangeven wat de gevolgen zijn voor vluchten die voor komende week op de planning staan.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2458674537

Dit is de volgorde van wie water krijgt als Nederland droogvalt — en drinkwater staat niet bovenaan

shutterstock_2577903175

Bijna iedereen trapt erin: bagagebundel van Ryanair en easyJet is juist duurder

183427555_m

Instructeur springt tijdens vliegles zijn dood tegemoet, leerling aan lot overgelaten

231b3d814a2cb2506c246781ef5a4486

De arme Trump raakt steeds verder verstrikt in zijn oorlog. Hij gaat nu tol heffen in de straat van Hormuz.

shutterstock_62840767

Toprecruiters zijn duidelijk: in deze studies zit de meeste baanzekerheid

185902628_m

We hebben een zesde zintuig waar je mogelijk nog nooit van hebt gehoord. En het is cruciaal voor je psychische gezondheid

Loading