Wall Street omlaag door olieprijzen en onrust Midden-Oosten

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zakten maandag gedurende de handelsdag verder weg. De beurshandel stond vooral onder druk door stijgende olieprijzen en de escalatie van het conflict in het Midden-Oosten. Daarnaast namen beleggers gas terug in aanloop naar een reeks bedrijfsresultaten die later deze week worden gepubliceerd.

De Dow-Jonesindex, de index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven, verloor 0,3 procent op 52.498,64 punten. De breder samengestelde S&P 500-index zakte 0,8 procent tot 7515,34 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,6 procent op 25.873,18 punten.

De koersen gingen omlaag nadat president Donald Trump aankondigde dat hij opnieuw een blokkade van de Iraanse scheepvaart door de Straat van Hormuz zou instellen. Iran en de Verenigde Staten voerden afgelopen weekend opnieuw luchtaanvallen op elkaar uit. Teheran richtte zich op Amerikaanse faciliteiten in meerdere Golfstaten en verklaarde dat de Straat van Hormuz was gesloten.

Olieprijzen omhoog

Hierdoor gingen de olieprijzen maandag hard omhoog. Een vat Amerikaanse WTI-olie kostte bij het slot van de handel 77,68 dollar, een stijging van bijna 9 procent. Brent, de maatstaf voor olie uit Europa en het Midden-Oosten, klom 9,3 procent tot 83,05 dollar per vat.

Het Zuid-Koreaanse chipconcern SK Hynix, dat afgelopen vrijdag een beursnotering in New York kreeg, ging 9,3 procent omlaag tot 152,35 dollar per aandeel. Vrijdag sloot SK Hynix bijna 13 procent hoger. Met de beursgang haalde de onderneming 26,5 miljard dollar op voor verdere investeringen in productiecapaciteit en geavanceerde chipmachines om aan de sterke vraag naar AI-chips te kunnen voldoen. Het is de grootste beursintroductie ooit van een buitenlands bedrijf in de Verenigde Staten. SK Hynix heeft ook een notering in Seoul.

Intel

Aandelen van de chipbedrijven Micron Technology, SanDisk, Seagate Technology en AMD verloren tot 12 procent. Beleggers maken zich al weken zorgen of de enorme investeringen door deze bedrijven in AI wel terugverdiend kunnen worden.

Intel ging ruim 6 procent omlaag. Het Amerikaanse chipconcern gaat 5 miljard euro extra investeren in Ierland om de productie van geavanceerde processors uit te breiden.