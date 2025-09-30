Aanklagers eisen ruim 11 jaar cel in prostitutiezaak Diddy

NEW YORK (ANP/RTR) - Amerikaanse aanklagers willen dat rapper Sean 'Diddy' Combs meer dan elf jaar de gevangenis in gaat. Ze eisen een straf van "minstens 135 maanden" en vroegen de rechter om hem eveneens een boete van 500.000 dollar op te leggen, blijkt uit rechtbankstukken.

Combs werd in juli na een twee maanden durend proces door een jury schuldig bevonden aan het vervoeren van personen met prostitutie als doel. Hij zou maximaal twintig jaar celstraf kunnen krijgen. De rapper krijgt zijn straf vrijdag in New York te horen.

De jury sprak Combs vrij van de ernstigste aanklachten: afpersing en mensenhandel, waarop een levenslange gevangenisstraf had kunnen staan. Combs zei op alle aanklachten onschuldig te zijn en gaat naar verwachting in beroep tegen zijn veroordeling.

Zijn advocaten drongen vorige week bij de rechter aan op een straf van veertien maanden. Met die straf zou Combs eind dit jaar al vrijkomen, omdat hij al ongeveer een jaar vastzit.