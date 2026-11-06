Knot heeft één tegenstander bij strijd om ECB-presidentschap

BRUSSEL (ANP) - Klaas Knot heeft maar één tegenstander bij de strijd om het presidentschap bij de Europese Centrale Bank (ECB). Naast de Nederlander is de voormalige gouverneur van de Spaanse centrale bank, Pablo Hernández de Cos, voorgedragen als kandidaat.

Onlangs maakte Christine Lagarde bekend voor het aflopen van haar termijn af te treden als president van de ECB. Knot werd al een tijdlang beschouwd als kanshebber om haar op te volgen en Nederland droeg hem deze week officieel voor. Naast de oud-president van De Nederlandsche Bank en Hernández de Cos zijn er geen kandidaten meer voorgedragen voor het verstrijken van de deadline op vrijdag, maakte de Eurogroep bekend.