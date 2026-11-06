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Amerikaanse tennisser Tiafoe naar ATP Finals

Sport
door anp
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PARIJS (ANP) - De Amerikaan Frances Tiafoe heeft zich als zevende en voorlaatste speler geplaatst voor de ATP Finals, waar de beste tennissers eind deze maand om een officieuze wereldtitel strijden. Hij is zeker van deelname na de nederlaag van zijn landgenoot Tommy Paul tegen Ben Shelton (6-4 4-6 6-3) in de kwartfinales van het masterstoernooi in Parijs.
Shelton, de Duitser Alexander Zverev, de Spanjaard Carlos Alcaraz, de Rus Daniil Medvedev en de Italiaan Flavio Cobolli waren al zeker van hun plaats in de ATP Finals in Turijn.
De geblesseerde Italiaan Jannik Sinner heeft zijn seizoen al beëindigd. Daardoor is er nog een plaats vrij voor het eindejaarstoernooi. De Amerikaan Taylor Fritz en de Spanjaard Rafael Jodar zijn nog in de race voor deelname.
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