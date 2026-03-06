Koepel pomphouders wil accijnsverlaging vanwege gestegen prijzen

VOORBURG (ANP) - Brancheorganisatie van tankstations Drive wil dat de overheid de accijnskorting op brandstof weer verhoogt of de btw verlaagt vanwege de flink gestegen prijzen aan de pomp. "Voor Nederlanders wordt tanken anders onbetaalbaar", zegt Drive-voorzitter Martin van Eijk.

Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de benzine- en dieselprijzen deze week fors omhooggegaan. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers ligt de gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro95 vrijdag op 2,369 euro en kost diesel 2,375 euro per liter. Doorgaans worden deze prijzen echter alleen langs snelwegen gevraagd.

Na het begin van de oorlog in Oekraïne in 2022 werd de accijns tijdelijk verlaagd. In 2026 geldt dit nog steeds, maar zijn de tarieven wel iets verhoogd. Drive wil dat de overheid snel ingrijpt met maatregelen om tanken minder duur te maken. "Er moet iets gebeuren. Het wordt zo langzamerhand onbetaalbaar, terwijl veel Nederlanders afhankelijk zijn van hun auto voor werk", aldus Van Eijk.