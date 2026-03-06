ECONOMIE
Topvrouw Gasunie: geen paniek om gasvoorraad onder 10 procent

Economie
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 12:17
anp060326105 1
ROTTERDAM (ANP) - De gasvoorraad die vrijdag onder de 10 procent is gedoken, is geen reden voor paniek, zegt topvrouw van Gasunie Willemien Terpstra. Volgens Terpstra komt er nog voldoende gas binnen en bovendien is de winter bijna ten einde.
De topvrouw spreekt van een "seizoensopslag" die volgens plan wordt gebruikt. In de koude wintermaanden wordt meer gas verbruikt, waardoor de gasvoorraden teruglopen. Dit jaar lopen die voorraden harder terug dan in voorgaande jaren, maar Terpstra maakt zich daar geen zorgen over.
Ze wijst erop dat er gas binnenkomt via leidingen uit Noorwegen en ook wordt vloeibaar gemaakt aardgas (lng) via schepen geïmporteerd. Nederland merkt daarbij weinig van het stoppen van de productie van lng door Qatar, want dat komt niet naar Nederland.
Wel stijgen de gasprijzen door de oorlog in Iran en het stoppen van de productie in Qatar fors. Die timing is ongelukkig, want vanaf 1 april worden de gasvoorraden weer aangevuld. Dat kan nu een kostbare operatie worden.
