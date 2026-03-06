Cyprus lonkt weer naar NAVO na Iraanse aanvallen

NICOSIA (ANP) - Cyprus maakt zich op voor nieuwe pogingen om lid te worden van de NAVO nu het wordt bestookt met Iraanse drones. "Als het kon, zouden we morgen al een aanvraag indienen", zegt president Nikos Christodoulides.

De Cypriotische regering wil al langer toetreden tot het bondgenootschap, waar grote bondgenoot Griekenland al lid van is. Maar NAVO-lid Turkije dwarsboomt dat. Turkije houdt al decennia het noorden van Cyprus bezet en erkent het bewind in Nicosia niet.

Sinds de aanval met een Iraanse drone op een Britse militaire basis in Cyprus en de ergernis over de gebrekkige Britse bescherming klinkt de roep om NAVO-lidmaatschap er weer luider. De voorbereidingen voor een toetredingsaanvraag gaan door "zodat we klaarstaan zodra de politieke omstandigheden het toelaten", zei Christodoulides tegen de Griekse krant Kathimerini en nieuwszender Skai TV.

Zondag sloeg een drone in bij een hangar voor Amerikaanse spionagevliegtuigen op de Britse basis. Andere drones werden onderschept.