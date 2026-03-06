ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Cyprus lonkt weer naar NAVO na Iraanse aanvallen

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 12:38
anp060326111 1
NICOSIA (ANP) - Cyprus maakt zich op voor nieuwe pogingen om lid te worden van de NAVO nu het wordt bestookt met Iraanse drones. "Als het kon, zouden we morgen al een aanvraag indienen", zegt president Nikos Christodoulides.
De Cypriotische regering wil al langer toetreden tot het bondgenootschap, waar grote bondgenoot Griekenland al lid van is. Maar NAVO-lid Turkije dwarsboomt dat. Turkije houdt al decennia het noorden van Cyprus bezet en erkent het bewind in Nicosia niet.
Sinds de aanval met een Iraanse drone op een Britse militaire basis in Cyprus en de ergernis over de gebrekkige Britse bescherming klinkt de roep om NAVO-lidmaatschap er weer luider. De voorbereidingen voor een toetredingsaanvraag gaan door "zodat we klaarstaan zodra de politieke omstandigheden het toelaten", zei Christodoulides tegen de Griekse krant Kathimerini en nieuwszender Skai TV.
Zondag sloeg een drone in bij een hangar voor Amerikaanse spionagevliegtuigen op de Britse basis. Andere drones werden onderschept.
loading

POPULAIR NIEUWS

96386280_m

Er zit zand in je zwarte peper: “Eén van de onderzochte potjes bestond voor slechts 10% uit peper”

shutterstock_2444784309

Waarom seks mét orgasme echt gezonder is dan zonder

64645790_m

Als gespierd nooit genoeg is: de opmars van bigorexia bij jongens

265089009_m

Aantal kankergevallen in maagdarmstelsel explodeert: zo kun je de kans kleiner maken dat je ziek wordt

anp060326002 1

Trump: Iran wil een akkoord sluiten

image

Wie de olie heeft, heeft de macht: vier landen domineren de wereldreserves

Loading