Overslag Rotterdamse haven gedaald door tanende vraag naar kolen

ROTTERDAM (ANP) - Via de haven in Rotterdam zijn vorig jaar opnieuw minder goederen vervoerd. De overslag daalde in 2024 met 0,7 procent. Dat kwam vooral doordat er minder kolen en ruwe aardolie via de grootste zeehaven van Europa werd verscheept.

De vraag naar kolen in Nederland en het achterland van de Rotterdamse haven nam af omdat ze als brandstof voor stroomproductie relatief duur zijn geworden. Duurzame energiebronnen zijn vaak voordeliger en ook gas was dankzij gedaalde prijzen weer concurrerend. Dat er minder ruwe aardolie van en naar de haven ging had te maken met onderhoud aan raffinaderijen in Rotterdam. Ook de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) daalde.

Ook in 2023 daalde de overslag. Die afname was met 6 procent veel forser dan het afgelopen jaar, maar dankzij de afgenomen inflatie en toegenomen koopkracht gaven consumenten vorig jaar weer meer uit. Dat leidde tot 2,8 procent meer containervervoer via de Rotterdamse haven.

Cijfers

Volgens topman Boudewijn Siemons van het Havenbedrijf Rotterdam is de achterblijvende economische groei van Europa terug te zien in de overslagcijfers. Duitsland, waar veel van de in Rotterdam overgeladen goederen naartoe gaan, kende het tweede jaar van economische krimp op rij.

In de woorden van Siemons is de Rotterdamse haven als "stabiele haven in woelig internationaal vaarwater terechtgekomen". "Geopolitieke spanningen en regionale conflicten hadden impact op de wereldeconomie, wat zorgde voor onzekerheid op de markten", stelt hij.

Houthi-rebellen

Voor het scheepsverkeer hadden aanvallen door Houthi-rebellen in Jemen op schepen in de Rode Zee opnieuw gevolgen. Reders besloten veelal om te varen om het zuidelijkste punt van Afrika, waardoor in Europa minder schepen aankwamen die wel voller beladen waren.

Op de financiële resultaten van het Havenbedrijf Rotterdam had dit geen grote impact. Dankzij hogere inkomsten uit de verhuur van haventerreinen steeg de omzet bijna 5 procent tot 882 miljoen euro. De havengelden daalden juist licht. De winst voor aftrek van belastingen, rentes en afschrijvingen steeg 2,7 procent tot 563,5 miljoen euro.

Het havenbedrijf investeerde ook 11 procent meer, in totaal 320,6 miljoen euro. Dat geld ging naar "traditionele" zaken zoals kademuren en steigers, maar ook naar infrastructuur voor verduurzaming. Zo steekt de haven geld in het CO2-opslagproject Porthos. Daarnaast investeerde het havenbedrijf meer in digitalisering.