Koers bitcoin zakt ruim week na record terug naar 115.000 dollar

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De koers van de bitcoin is vrijdag samen met die van andere risicovolle beleggingen gedaald. Dat is waarschijnlijk een gevolg van de afnemende hoop op Amerikaanse renteverlagingen waarop beleggers in bredere zin reageerden.

De bitcoin had begin vorige week nog een recordhoogte van 123.205 dollar bereikt. Dat was eigenlijk een voortzetting van een gestage opmars, gedreven door optimisme over het cryptovriendelijke beleid van president Donald Trump en enthousiasme over nieuwe cryptobeleggingsproducten.

Maar de grootste cryptomunt zakte vrijdag in de loop van de ochtend zo'n 3 procent naar ruim 115.000 dollar, het laagste niveau sinds 11 juli. De ether, de op een na grootste digitale munt, daalde ook ongeveer 3 procent in waarde en XRP verloor dik 5 procent.

Beter dan verwachte Amerikaanse arbeidsmarktcijfers op donderdag temperden de hoop op renteverlagingen door de Federal Reserve. Dat maakte tevens een einde aan een zeven dagen durende rally van Aziatische aandelen.