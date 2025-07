Doorlopende wake voor Gaza bij ministerie van Buitenlandse Zaken

DEN HAAG (ANP) - Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is vrijdagochtend een doorlopende 24 uurswake begonnen. De actie is een "dringend moreel en politiek appel op de Nederlandse regering om per direct" sancties tegen Israël in te stellen. Organisator is de Rotterdam Palestina Coalitie.

Tijdens de wake worden de namen van vermoorde Palestijnen voorgelezen. Een handvol betogers is daar vrijdag mee begonnen. "We blijven zitten totdat Nederland doet wat het moet doen", stelt de organisatie. Voor Buitenlandse Zaken is gekozen omdat dat "een symbool is van de morele crisis waarin Nederland zich bevindt".

Ondanks ruim zeshonderd dagen van protest, petities, demonstraties en maatschappelijke oproepen blijft Nederland actief samenwerken met en investeren in het Israëlische apartheidsregime, stelt de organisatie. Ze eist onder meer per direct een wapenembargo tegen Israël. Ook moet Nederland open grenzen afdwingen voor voedsel, water, medische en andere humanitaire hulp.