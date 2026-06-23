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Op meer zwemlocaties waarschuwing voor gezondheidsrisico's

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 14:56
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DEN HAAG (ANP) - Op dit moment geldt op meer zwemlocaties een waarschuwing voor gezondheidsrisico's, blijkt uit een analyse van het ANP van data van Zwemwater.nl. Bij het vorige peilmoment op vrijdag 12 juni werd op 40 locaties gewaarschuwd vanwege slechte waterkwaliteit. Momenteel gelden er 46 waarschuwingen.
Nederland telt ongeveer 950 plassen, meren of recreatiewateren die als officiële zwemlocaties zijn aangewezen. De kwaliteit van het water op deze locaties wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën.
Naast dat er meer waarschuwingen voor gezondheidsrisico's zijn afgegeven, geldt ook op meer locaties een negatief zwemadvies. In totaal is dit voor 35 zwemplekken het geval, bij de vorige inventarisatie waren dit er 33.
Almeerderstrand
Wel is het zwemverbod op het Almeerderstrand in Almere opgeheven. Sinds 2 juni werd hier onderzoek gedaan naar de waarden van blauwalg, enterokokken en E. coli in het water. Het is momenteel verboden om te zwemmen bij twee vakantieparken in Gelderland: De Fontein en De Betteld.
Op 863 zwemlocaties kunnen mensen zonder gezondheidsrisico's verkoeling zoeken. De kwaliteit van zwemwater kan achteruitgaan als het lang warm weer is. De kwaliteit van het water wordt tot 1 oktober, het eind van het zwemseizoen, gecontroleerd.
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