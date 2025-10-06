Koerssprong chipbedrijf AMD in New York na megadeal met OpenAI

NEW YORK (ANP) - Chipbedrijf Advanced Micro Devices (AMD) was maandag een opvallende stijger op de aandelenbeurzen in New York, die met kleine winsten zijn geopend. AMD heeft een grote deal getekend met ChatGPT-moeder OpenAI rond samenwerking bij chips voor datacenters voor kunstmatige intelligentie (AI). Cryptobedrijven stonden in de vroege handel eveneens bij de winnaars nadat de bitcoin afgelopen weekend voor het eerst meer dan 125.000 dollar waard werd.

AMD werd ruim 34 procent hoger gezet. Het concern gaat honderdduizenden chips leveren aan OpenAI in een meerjarige samenwerking bij AI-datacenters. Volgens AMD kan die deal tientallen miljarden dollars aan jaarlijkse omzet opleveren. Daarbij kan OpenAI ook een belang nemen van 10 procent in AMD.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 46.802 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,3 procent tot 6736 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,5 procent tot 22.892 punten. Vrijdag sloten de Dow en S&P 500 nog op nieuwe records.

500 miljard dollar

Vorige week meldden media dat OpenAI bij een aandelenverkoop door werknemers werd gewaardeerd op 500 miljard dollar. Het is daarmee de duurste startup ter wereld. Nvidia, de belangrijkste leverancier van AI-chips, verloor 2 procent.

De aandacht van beleggers op Wall Street blijft ook uitgaan naar de shutdown van de Amerikaanse overheid die nu al zes dagen duurt. Door de overheidssluiting is de publicatie van economische rapporten uitgesteld, waaronder het belangrijke banenrapport van afgelopen vrijdag. Er lijkt voorlopig geen einde te komen aan de patstelling tussen Republikeinen en Democraten in Washington.

Bitcoin ruim 124.000 dollar

Cryptobedrijven als Coinbase Global, Riot Platforms en Mara Holdings gingen tot 4,9 procent vooruit. Cloudbedrijf MicroStrategy, dat veel bitcoins bezit, steeg 2,4 procent. De koers van de bitcoin, 's werelds grootste digitale munt, stond maandag op ruim 124.000 dollar.

De regionale bank Comerica won 14,9 procent na een overname door branchegenoot Fifth Third Bancorp voor bijna 11 miljard dollar in aandelen. Fifth Third zakte 0,3 procent. Het is de grootste Amerikaanse bankendeal van dit jaar.

Verder kijken beleggers alvast uit naar het begin van het kwartaalcijferseizoen in New York. Deze week melden bijvoorbeeld Delta Air Lines, PepsiCo en Levi Strauss resultaten.