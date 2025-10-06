ECONOMIE
Hoeveel verdient een influencer tegenwoordig?

door Peter Janssen
maandag, 06 oktober 2025 om 15:40
Het is het droomberoep van veel jongeren: influencer worden. Maar is dat makkelijk? En hoe goed verdient het nu echt? Tim Boekhorst (28), die een jaar geleden Timsrunning begon, doet in Metro een boekje open.
In een razend tempo heeft hij 170.000 volgers verzameld op Instagram en TikTok, genoeg om van te leven. Maar het is ook hard werken zegt de fanatieke hardloper. "Filmen en editen is maar een klein deel. Er komt veel meer bij kijken: acquisitie, campagnes plannen, reageren op volgers, statistieken analyseren, netwerken, administratie… Ik werk er meer dan fulltime aan. Dus dat stopt niet om 17.00 uur en ook niet in het weekend.”
Hoe hij aan zijn geld komt? "Je verdient geld via samenwerkingen, waarbij een merk bijvoorbeeld in beeld komt, affiliate marketing, waarbij een product direct wordt gepromoot of eigen diensten, zoals coaching of lezingen”, legt Tim uit.
En dat kan flink oplopen. Met 10.000 tot 50.000 volgers krijg je een paar honderd euro per post. Zit je tussen de 50.000 en 250.000 volgers dan ga je al snel richting meer dan 1000 euro en de echt grote jongens met meer dan 250.000 volgers kunnen soms wel tienduizend euro per bericht verdienen.
Maar ook het influencerbestaan kent nadelen. "Er is altijd wel iets: een idee dat nog uitgewerkt moet worden, een shot dat ik wil maken, een comment die aandacht verdient. Mijn hoofd staat zelden stil”, vertelt Tim. Ook is het vermoeiend om continu zichtbaar te zijn.
Toch vermaakt hij zich nog prima. "Soms krijg ik een bericht van iemand die zegt: ‘Door jou ben ik begonnen met hardlopen’. Dan weet ik weer waarom ik dit doe. Dat is precies de reden dat ik dit kanaal ben begonnen: omdat het me echt energie geeft om mensen te kunnen motiveren.”
