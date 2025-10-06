Soedanese militieleider schuldig aan oorlogsmisdaden

DEN HAAG (ANP/AFP) - Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft een Soedanees militiekopstuk schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, alias Ali Kushayb, behoorde volgens aanklagers tot de Janjaweed-militie en zou "enthousiast" hebben deelgenomen aan gruweldaden in Darfur.

De verdachte claimde dat er sprake was van persoonsverwarring. "Ik ben Ali Kushayb niet. Ik ken deze persoon niet", verklaarde hij eind vorig jaar. Het ICC ging daar niet in mee en veroordeelde hem voor onder meer moord, verkrachting en martelingen. De voorzitter van het hof schetste hoe Abd-Al-Rahman op enig moment tientallen burgers in trucks liet laden en hen later liet executeren door zijn manschappen.

De misdrijven zouden zijn gepleegd in 2003 en 2004. Toen nam de militieleider deel aan het bloedige conflict in Darfur dat honderdduizenden levens heeft gekost. Hij krijgt zijn straf later te horen.