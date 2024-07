Koerssprong socialemediabedrijf Trump op Wall Street na aanslag

NEW YORK (ANP) - Het socialemediabedrijf van oud-president Donald Trump ging maandag hard omhoog op de aandelenbeurzen in New York. Trump Media & Technology Group, dat grotendeels in handen is van Trump en waar het sociale netwerk Truth Social onder valt, werd 37 procent meer waard. Beleggers lijken alvast voor te sorteren op een overwinning van Trump bij de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen, die in november worden gehouden.

Trump, die namens de Republikeinen kandidaat is voor de presidentsverkiezingen, raakte afgelopen weekend bij een schietpartij gewond aan zijn oor tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Volgens marktanalisten maakt Trump door de aanslag een grotere kans om weer president te worden. Ze verwachten onder Trump een strenger handelsbeleid, minder regelgeving voor bedrijven en soepelere klimaatregels.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,7 procent hoger op 40.250 punten. De brede S&P 500-index won 0,5 procent tot 5641 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 18.500 punten.