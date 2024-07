Dit zijn de populairste jongens- en meisjesnamen vanaf 1900 (en van de 21ste eeuw)

Wat voor naam geef je aan je nieuwe baby? Ga je voor een unieke naam, vernoem je de nieuwe telg naar een familielid, of kies je een mooie naam uit het bekende namenboekje? Er is nogal wat veranderd in de populaire namen top 100 in de afgelopen 123 jaar.

Naamlabelfabrikant My Nametags heeft samen met taalkundige Gerrit Bloothooft onderzoek gedaan naar de populairste namen vanaf 1900. Hier kwamen de volgende toplijstjes uit:

Populairste meisjesnamen van de afgelopen 123 jaar

Maria Johanna Anna Elisabeth Wilhelmina Catharina Hendrika Adriana Petronella Aaltje

Populairste meisjesnamen in de 21ste eeuw

Emma Julia Sophie Anna Eva Sara(h) Lisa Fleur Sanne Tess

Populairste jongensnamen van de afgelopen 123 jaar

Johannes Jan Cornelis Hendrik Willem Pieter Petrus Gerrit Wilhelmus Jacobus

Populairste jongensnamen in de 21ste eeuw