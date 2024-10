Koerssprong Tesla op Wall Street na sterke winstcijfers

NEW YORK (ANP) - Het aandeel Tesla maakte donderdag een koerssprong van ruim 15 procent op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto's verkocht in het afgelopen kwartaal meer auto's en verlaagde de kosten per afgeleverde wagen aanzienlijk. Daarnaast verdiende Tesla veel aan de verkoop van emissierechten die het bedrijf verdient door schonere auto's op de weg te zetten. De nettowinst viel daardoor hoger uit dan verwacht. Ook denkt het bedrijf in de eerste helft van volgend jaar goedkopere modellen op de markt te brengen. Topman Elon Musk verwacht daarnaast volgend jaar 20 tot 30 procent meer auto's af te leveren.

De algehele stemming op Wall Street was wisselend, na de forse koersdalingen een dag eerder. Dankzij de stevige koerswinst van Tesla noteerde de brede S&P 500-index 0,2 procent hoger op 5808 punten en klom techgraadmeter Nasdaq 0,5 procent tot 18.368 punten. Woensdag zakte de Nasdaq nog 1,6 procent door grote koersverliezen van grote techbedrijven als Nvidia, Meta en Apple. De Dow-Jonesindex bleef achter en noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 42.430 punten.

Boeing zakte 2,7 procent. Een meerderheid van de 33.000 stakende Boeing-medewerkers in de Verenigde Staten heeft tegen een nieuw loonbod gestemd. Daardoor gaan de stakingen bij Boeing-fabrieken in de regio Seattle de komende tijd door. Al weken ligt de productie in de fabrieken stil, omdat werknemers en de vliegtuigbouwer het niet eens worden. Woensdag liet Boeing al weten mede door de stakingen het grootste kwartaalverlies te hebben geleden sinds de coronacrisis.

Southwest Airlines zag de kwartaalwinst minder hard dalen dan gevreesd. De luchtvaartmaatschappij liet ook weten een akkoord te hebben bereikt met de activistische aandeelhouder Elliott om onder meer zes nieuwe bestuursleden te benoemen. In ruil daarvoor mag topman Bob Jordan aanblijven. Het aandeel verloor wel meer dan 3 procent.

UPS werd ruim 8 procent hoger gezet. De pakketbezorger presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Topvrouw Carol Tomé verklaarde dat het bedrijf na een lastige periode van achttien maanden weer is teruggekeerd naar groei. Harley-Davidson daalde 1,5 procent. De fabrikant verkocht afgelopen kwartaal minder motoren en verlaagde de omzet- en winstverwachting voor het hele jaar.