Koersverliezen Wall Street nemen iets af na onrustige handelsdag

NEW YORK (ANP) - De koersverliezen op Wall Street zijn donderdag in de loop van de dag iets afgenomen, nadat Israël had aangekondigd de Verenigde Staten te willen helpen bij het openen van de Straat van Hormuz. Dit bood enige hoop aan beleggers die hunkeren naar tekenen dat de Iranoorlog niet eindeloos blijft voortduren.

De bekende Dow Jonesindex eindigde de sessie met een verlies van 0,4 procent op 46.021,43 punten. Daarnaast liet de prijs van Amerikaanse olie op de markt aan het einde van de handelsdag een lichte daling zien. Brentolie werd nog maar iets duurder waar eerder op de dag sprake was van een veel sterkere prijstoename.

"De markt zoekt naar een uitweg, de markt zoekt naar een staakt-het-vuren", verklaarde Bank of America-strateeg Michael Hartnett in een interview op Bloomberg TV. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei donderdag ook dat Iran niet langer in staat is om uranium te verrijken of ballistische raketten te maken. Dat wordt volgens Michael O'Rourke, kenner bij de firma JonesTrading, eveneens als een teken van progressie gezien.