KLM kondigt vacaturestop aan om fors gestegen brandstofprijzen

AMSTELVEEN (ANP) - KLM neemt voorlopig geen nieuwe medewerkers meer aan vanwege de fors gestegen brandstofprijzen door de Iranoorlog. Naast het instellen van zo'n externe vacaturestop heeft de luchtvaartmaatschappij besloten om dienstreizen tot een minimum te beperken en tijdelijk geen consultants meer in te huren om geld te besparen.

Dit bevestigde een woordvoerster van KLM donderdag na berichtgeving door De Telegraaf en Luchtvaartnieuws. "We stoppen tijdelijk met uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn voor onze operatie." Ze wees daarbij op de fors hogere olie- en kerosineprijzen. "Deze prijsstijging is zó groot dat we deze niet meer kunnen opvangen met onze huidige inkomsten."

De extra maatregelen zijn volgens de maatschappij nodig omdat KLM de extra kosten slechts deels kan doorberekenen aan passagiers. "In de afgelopen week hebben we de prijzen al verhoogd met een brandstoftoeslag. Maar we kunnen de stijging niet volledig doorberekenen aan onze passagiers. Dat zou de tickets onbetaalbaar maken."

KLM heeft er ook last van dat het door de oorlog sommige intercontinentale vluchten niet, of niet volgens het gewone schema, kan uitvoeren. Donderdag heeft de maatschappij besloten uit veiligheidsoverwegingen tot en met 17 mei niet naar Dubai en de Saudische steden Riyad en Dammam te vliegen. Omdat het luchtruim boven landen rondom de Perzische Golf onveilig is, besloot KLM eerder al de vluchten naar deze bestemmingen tot en met 28 maart te schrappen.