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Koerswinsten chipbedrijven kunnen verlies AEX niet voorkomen

Economie
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 17:57
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AMSTERDAM (ANP) - Koerswinsten van chipbedrijven in Amsterdam konden maandag niet voorkomen dat de hoofdindex AEX in het rood eindigde. Wereldwijd zorgde een sterke omzetverwachting van AI-bedrijf Anthropic voor optimisme over de AI-rally in de tech- en chipsector. Toch deden beleggers het voorzichtig aan, in afwachting van ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten.
De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op het Damrak, sloot met een verlies van 0,3 procent op 1114,80 punten. ASMI, Besi en ASML eindigden bovenaan met winsten tot 2,6 procent. Vrijdag sloot de hoofdgraadmeter ook licht lager, na het bereiken van een nieuw slotrecord op donderdag.
Ook de MidKap-index is de week met verlies begonnen, met een min van 0,7 procent op 1127,87 punten.
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