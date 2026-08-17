VS slaan voor miljarden extra Tomahawk-kruisraketten in

ARLINGTON (ANP) - De VS kopen voor miljarden euro's aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden van de "essentiële" raketten zijn rap geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. De fabrikant zegt de productie te verveelvoudigen.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft voor de marine een nieuw contract gesloten met fabrikant Raytheon en moeder RTX ter waarde van 22,9 miljard dollar (19,8 miljard euro). "Het ministerie heeft de industrie opgeroepen om de munitieproductie snel op te voeren en RTX geeft daaraan gehoor", stelt onderminister Michael Duffey. Volgens Raytheon gaat de productie omhoog van enkele tientallen naar meer dan duizend per jaar.

Tomahawks kunnen heel precies doelwitten raken tot wel 2500 kilometer afstand. Dat maakt ze tot favoriet wapen bij Amerikaanse aanvallen op onder meer Iran en de Houthi-rebellen, maar ook bondgenoten beschikken er graag over. Duitsland wil ze al een poos kopen als antwoord op de Russische raketten die op Europa zijn gericht.