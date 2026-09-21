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Koffieketen Starbucks zet technologiecentrum op in India

Economie
door anp
maandag, 21 september 2026 om 10:46
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CHENNAI (ANP/RTR) - De Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft een overeenkomst getekend voor de oprichting van een wereldwijd expertisecentrum (GCC) in de Zuid-Indiase stad Chennai. Hiermee worden naar schatting achthonderd banen in de technologiesector gecreëerd, maakte de deelstaatregering van Tamil Nadu maandag bekend.
Chennai, de hoofdstad van Tamil Nadu, ligt in het zuidoosten van India aan de Golf van Bengalen. Een wereldwijd expertisecentrum, oftewel Global Capability Center (GCC), is een vestiging van een bedrijf in het buitenland, vaak in landen met lage lonen, die strategische en operationele taken uitvoert voor het moederbedrijf.
De stap van Starbucks, dat via een samenwerking met het Indiase Tata Consumer Products ongeveer vijfhonderd koffiezaken in India exploiteert, volgt enkele dagen nadat de Amerikaanse apotheekketen Walgreens een overeenkomst sloot met de regering van Tamil Nadu voor de vestiging van een GCC in Chennai.
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