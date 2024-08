Duitse minister zinspeelt op verlenging grenscontroles

BERLIJN (ANP/RTR) - Duitse grenscontroles zijn effectief gebleken bij de aanpak van illegale migratie en mensensmokkel en kunnen worden verlengd. Dat zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser bij een bezoek aan de stad Görlitz aan de Poolse grens.

Faeser zei dat de grenscontroles wat haar betreft zo lang blijven als nodig, vermoedelijk tot het nieuwe Europese asielbeleid van kracht wordt. Ze voegde toe dat het dagelijks bestuur van de EU geïnformeerd moet worden als haar land de controles ook na 15 december wil handhaven.

Duitsland behoort net als Nederland tot de Schengenzone en dat betekent dat er normaliter vrij gereisd moet kunnen worden. Toch gingen de Duitse autoriteiten vorig jaar weer controleren aan de grenzen met Tsjechië, Polen en Zwitserland. Het land wilde meer grip krijgen op illegale migratie.

Faeser toonde zich in Görlitz positief over de impact van die tijdelijke maatregel. "We hebben veel succes geboekt in het terugbrengen van irreguliere immigratie", zei de minister. "De aanpak van mensensmokkelaars is erg effectief gebleken."