Koolmees: ongekend aantal onverwachte verstoringen voor reizigers

Treinreizigers hebben het afgelopen jaar te maken gehad met een "ongekend hoog aantal onverwachte verstoringen", zegt NS-topman Wouter Koolmees in het jaarverslag. Ook erkent hij dat er, door werkzaamheden en verstoringen, "te vaak" vieze treinen moesten rijden. "Dat wil je als bedrijf niet voor je reizigers", aldus Koolmees.

"We moeten ook de hand in eigen boezem steken", zegt de topman. "We kunnen genoeg zaken zelf verbeteren, zoals het tegengaan van vieze treinen". Hij wijst ook op een verbetering van informatie aan reizigers als er onverhoopt iets misgaat. "Reizigers hebben vaak begrip, maar willen dan wel goed geïnformeerd worden"

Van de onverwachte verstoringen, zoals seinstoringen en te droge spoorbeddingen, hebben onze reizigers last, stelt Koolmees verder. "We weten ook dat op specifieke lijnen het reizigersoordeel hierdoor onder druk staat. Schiphol was bijvoorbeeld een bestemming waar veel gedoe en werkzaamheden waren. Net als bij Amsterdam Zuid; daar waren bijvoorbeeld werkzaamheden vanwege het Zuidasdok. Ook vanuit Breda naar Den Haag kwamen reizigers vaak obstakels tegen. We moeten dat samen met ProRail beter doen."

Infrastructuur

Ook de staat van de infrastructuur baart Koolmees grote zorgen. "Het is belangrijk dat er voldoende wordt geïnvesteerd in het beheer en onderhoud van het Nederlandse spoor. ProRail heeft de norm voor impactvolle vertragingen, zoals afgesproken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, overschreden. We merken bij onze oosterburen dat te lang te weinig prioriteit en geld hiervoor tot enorme toestanden leiden. Het is niet goed als we in Nederland ook op zo'n punt terechtkomen. Zover is het nog niet, maar we zien dat ProRail voor een lastige taak staat en ondersteunen de oproep voor meer investeringen."

Ondanks deze hindernissen ging er volgens Koolmees ook veel goed. "Zelfs onder deze omstandigheden konden we de enorme toestroom van reizigers aan die op weg waren naar grote evenementen. Bijvoorbeeld Sail, de Dutch Grand Prix en het Festival op de Ring."

"NS blijft werken aan een betaalbaar treinkaartje", belooft Koolmees. "Openbaar vervoer is voor veel mensen heel belangrijk en niemand zit te wachten op forse tariefsverhogingen. Een samenleving is gebaat bij goed, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer. Dus daar blijven we ons best voor doen."