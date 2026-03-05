ECONOMIE
Zware ontploffingen in hoofdstad van Qatar

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 12:35
anp050326124 1
DOHA (ANP/RTR/AFP) - In de Qatarese hoofdstad Doha zijn zware ontploffingen geweest. Iran bestookt de stad al langer met drones en raketten als vergelding voor de Amerikaanse en Israëlische aanvallen. Journalisten van Reuters en AFP hebben knallen en rook gemeld. Het ministerie van Defensie in Qatar zegt bezig te zijn met het afweren van een raketaanval.
Volgens persbureau AFP waren in de stad meerdere knallen te horen en zijn rookpluimen te zien. Het zou gaan om de zwaarste explosies sinds het begin van de oorlog in de regio op zaterdag. Enige uren eerder waren al omwonenden van de Amerikaanse ambassade in de stad ontruimd.
De minister-president van Qatar had donderdag een gesprek met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani heeft Abbas Araghchi laten weten dat diens land Iran "buren schaadt en ze meesleurt in een oorlog waar ze niets mee te maken hebben", aldus het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken.
