Koophuizen nog duurder geworden, wel kleinere prijsstijging

De prijzen van bestaande koophuizen op de krappe woningmarkt zijn vorige maand opnieuw gestegen, maar wel iets minder hard dan in de maanden daarvoor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster kostte een huis in februari gemiddeld 10,6 procent meer vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.

Gemiddeld moesten kopers vorige maand 467.363 euro neerleggen voor een woning. De prijsstijging was kleiner dan in januari, toen werden huizen nog gemiddeld 11,5 procent duurder op jaarbasis. In december kwam de stijging uit op 10,9 procent. Vergeleken met januari stegen de prijzen vorige maand veel minder hard, 0,1 procent.

De huizenprijzen stijgen al sinds juni 2023 en bereiken al een tijd lang elke maand een nieuw record. Vorige maand lagen de prijzen gemiddeld 9,6 procent hoger dan de vorige piek in juli 2022.

Vraag en aanbod

Dat huizen steeds duurder worden, komt doordat de vraag naar woningen nog steeds veel hoger is dan het aantal dat te koop staat. Ook zorgen de gestegen salarissen en de gedaalde hypotheekrente ervoor dat kopers meer voor een woning kunnen betalen. De Hypotheekshop meldde begin deze maand dat meerdere hypotheekaanbieders hun hypotheekrente wel weer hadden verhoogd.

Ondanks het tekort wisselden vorige maand 16.356 huizen van eigenaar. Dat is ruim 18 procent meer dan een jaar eerder volgens het CBS en het Kadaster.

Bouwen

Om het huizentekort te verminderen wil het kabinet 100.000 woningen per jaar laten bouwen. Maar dat doel is afgelopen jaren niet gehaald en dat dreigt komende jaren ook te gebeuren. Daarnaast zijn afgelopen maanden zorgen ontstaan over de gevolgen van de stikstofcrisis voor de woningbouw. De Raad van State oordeelde in december dat bij de bouw niet meer zomaar geschoven mag worden met beschikbare stikstofruimte. Daarvoor moet nu eerst een natuurvergunning worden aangevraagd. Brancheorganisatie Bouwend Nederland liet vorige week weten dat 244.000 huizen niet gebouwd kunnen worden vanwege de stikstofproblematiek.