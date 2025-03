SHANGHAI (ANP) - Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van China in de Formule 1 de zestiende tijd gereden in zijn Red Bull-auto.

Lando Norris eindigde eerste, gevolgd door Charles Leclerc en Oscar Piastri.

De Grote Prijs van China op het circuit van Shanghai is de tweede grand prix van het seizoen.

Vorige week won de Brit Lando Norris in zijn McLaren de GP van Australië. Viervoudig wereldkampioen Verstappen eindigde toen als tweede.