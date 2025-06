Koopwoningen in mei bijna 10 procent duurder dan een jaar eerder

DEN HAAG (ANP) - Bestaande koopwoningen waren in mei 9,7 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Gemiddeld kostte een woning vorige maand 471.875 euro.

De prijsstijging is iets minder sterk dan in april, toen een bestaande koopwoning op jaarbasis gemiddeld ruim 10 procent duurder werd. In vergelijking met die maand lagen de prijzen in mei 0,6 procent hoger.

De huizenprijzen bereikten een piek in juli 2022. Daarna daalden deze weer, om vanaf juni 2023 weer te stijgen. Volgens het CBS liggen de prijzen inmiddels gemiddeld 11,7 procent hoger dan tijdens de piek in juli 2022.

Krap aanbod

Dat huizen duurder worden heeft onder andere te maken met de vraag die veel groter is dan het krappe aanbod. Ook de dalende hypotheekrente heeft een rol gespeeld, evenals gestegen inkomens waardoor mensen meer te besteden hadden.

Het Kadaster maakte daarnaast bekend dat er in mei 19.614 woningen zijn verkocht. Dat is 11,5 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste vijf maanden van dit jaar gaat het om 90.003 transacties, een stijging van 16 procent op jaarbasis.

Het CBS meldde begin deze maand al dat bestaande koopwoningen in het eerste kwartaal van dit jaar in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder zijn geworden. De prijzen stegen van januari tot en met maart met 19,8 procent het meest in Bunnik, gevolgd door Waddinxveen (18,7 procent) en Gouda (18 procent). Alleen in de gemeenten Texel en Vught daalden de huizenprijzen.