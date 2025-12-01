ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rover en Translink slepen aanbieder dure ov-kaarten voor rechter

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 8:10
anp011225052 1
AMERSFOORT (ANP) - Reizigersvereniging Rover en Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, zijn een rechtszaak gestart tegen Kings Online, dat via twee websites ov-chipkaarten verkoopt voor "buitensporig hoge tarieven". Volgens de aanklagers zijn meerdere exploitanten door hun toedoen gestopt met het via websites aanbieden van te dure ov-chipkaarten en is Kings Online de laatste uitbater die een halt toegeroepen moet worden.
"Het is positief dat meerdere websites inmiddels zijn gestopt na onze eerdere acties", zegt Rover-directeur Freek Bos. "Maar zolang niet alle partijen bereid zijn hun oneerlijke handelspraktijken te beëindigen, blijven wij ons inzetten om reizigers te beschermen. Met de dagvaarding zetten we een noodzakelijke vervolgstap."
Het kort geding dient op 6 januari bij de Rechtbank Midden-Nederland.
loading

POPULAIR NIEUWS

234746945 linkedin post normal none

Gekweekte vis is nog slechter dan gewone vis

ANP-46440562

In Tsjernobyl groeit een raadselachtige schimmel met een heel bijzondere eigenschap

anp 504094345

Met dit simpele trucje krijg je je hartslag omlaag na angst of stress

shutterstock_2291493661

Altijd bang om fouten te maken? Dit zegt de wetenschap over een (te) strenge opvoeding

anp 446769951

Steeds meer bestrijdingsmiddelen op groente en fruit: hoe ongezond is dat?

shutterstock_2648983731

Zuurkool tegen verlegenheid? Wat de wetenschap echt zegt

Loading